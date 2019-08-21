Омича, напавшего с ножом на женщину с детьми, отправили в колонию строгого режима
Инцидент произошел 7 июля в Таврическом районе. 35-летний местный житель остановил на улице прохожую с двумя маленькими детьми. Мужчина, угрожая ножом, потребовал деньги. Потерпевшая сказала, что у нее с собой ничего нет, а, когда обвиняемый продолжил на нее нападать, она испугалась за детей и начала звать на помощь.
Поняв, что у женщины действительно ничего нет, грабитель сбежал. Но вскоре его задержали полицейские.
– В ходе судебного разбирательства подсудимый признал себя виновным в совершенном деянии в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU