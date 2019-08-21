2019-08-21T07:20:37+03:00
Происшествия

Омича, напавшего с ножом на женщину с детьми, отправили в колонию строгого режима

Там он проведет 2 года
Анна МИКУЛА
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Мужчина угрожал ножом женщине с детьми.Мужчина угрожал ножом женщине с детьми.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Инцидент произошел 7 июля в Таврическом районе. 35-летний местный житель остановил на улице прохожую с двумя маленькими детьми. Мужчина, угрожая ножом, потребовал деньги. Потерпевшая сказала, что у нее с собой ничего нет, а, когда обвиняемый продолжил на нее нападать, она испугалась за детей и начала звать на помощь.

Поняв, что у женщины действительно ничего нет, грабитель сбежал. Но вскоре его задержали полицейские.

– В ходе судебного разбирательства подсудимый признал себя виновным в совершенном деянии в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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