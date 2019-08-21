В Омской области пьяный водитель сбил 11-летнюю девочку
Все произошло в Знаменском районе Омской области. 11-летняя девочка шла по краю проезжей части по улице Строительная в селе Знаменка. Внезапно ее сбил неизвестный водитель, который сразу же уехал с места ДТП.
Как рассказали в Госавтоинспекции, водителя, сбившего девочку, удалось найти спустя некоторое время. Им оказался 36-летний местный житель. В момент аварии он был пьян, однако от медицинского освидетельствования отказался. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.
Девочка от сильного удара получила множественные травмы. Прохожие вызвали ребенку скорую, и приехавшие медики увезли ее в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU