2019-08-21T06:50:11+03:00
Происшествия

В Омской области пьяный водитель сбил 11-летнюю девочку

Ребенка увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области пьяный водитель сбил 11-летнюю девочкуВ Омской области пьяный водитель сбил 11-летнюю девочкуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в Знаменском районе Омской области. 11-летняя девочка шла по краю проезжей части по улице Строительная в селе Знаменка. Внезапно ее сбил неизвестный водитель, который сразу же уехал с места ДТП.

Как рассказали в Госавтоинспекции, водителя, сбившего девочку, удалось найти спустя некоторое время. Им оказался 36-летний местный житель. В момент аварии он был пьян, однако от медицинского освидетельствования отказался. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.

Девочка от сильного удара получила множественные травмы. Прохожие вызвали ребенку скорую, и приехавшие медики увезли ее в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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