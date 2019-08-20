СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-20T14:48:48+03:00

В Омске за сутки пять раз напали на медиков Фото: Росгвардия по Омской области

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За минувшие сутки работникам скорой пришлось обращаться за помощью правоохранителей рекордные 5 раз. Медикам, которым угрожали слишком буйные пациенты и их родственники, приходилось нажимать тревожную кнопку.

Первый случай произошел на улице 8-ая Амурская. После конфликта с мужем омичка выпила много таблеток, а обеспокоенный супруг вызвал скорую. Однако он накинулся на приехавших медиков и выгонял их из квартиры, поэтому фельдшеру пришлось нажать тревожную кнопку.

- В этот же день на улице Лермонтова нетрезвый мужчина, почувствовав боль в груди вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Однако, ему не понравились прибывшие на вызов медики и он стал оскорблять их, размахивать руками, после чего, не дав осмотреть себя, оказать помощь – закрылся в квартире. Прибыв по сигналу на срабатывание кнопки тревожной сигнализации, росгвардейцы сумели убедить буйного пациента в необходимости медицинского осмотра. Мужчина в госпитализации не нуждался, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Также на помощь медикам выезжали еще три экипажа росгвардейцев – всем им пришлось буквально спасать медиков от накинувших неадекватных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU