Двое в масках в Омске украли украшений на 3 миллиона

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-20T10:40:19+03:00

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Двое в масках с молотком в руках и травматическим пистолетом ворвались на Левобережный рынок. Все произошло еще 2 июля, однако раскрыть преступление удалось только сейчас. Преступники в тот день решили ограбить ювелирный магазин на рынке. Они разбили стекло и забрали с витрины золотые украшения на общую сумму 5 миллионов рублей. После ограбления они, угрожая пистолетом, скрылись на машине. Как рассказали свидетели, лиц грабителей запомнить не удалось.

В полиции уточнили, что преступников удалось найти по машине, на которой они скрылись. Также вскоре стало известно, что один из грабителей уже был судим, к тому же оперативникам стало известно, что он собирается сбыть похищенное в Новосибирске. Его задержали на входе в ломбард.

- Второй соучастник, 23-летний омич, скрывался по месту жительства. На вырученные от продажи золотых изделий деньги он успел приобрести автомобиль «Ниссан», - рассказали в полиции.

Сейчас омичей отправили в СИЗО до окончания расследования. На них завели уголовное дело по статье «Грабеж», мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.

Налет на рынок в Омске.Сотрудниками омского управления уголовного розыска совместно с коллегами из Новосибирска при силовой поддержке бойцов СОБРа Управления Росгвардии по Омской области задержаны подозреваемые в грабеже.

ИСТОЧНИК KP.RU