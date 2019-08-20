СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-20T09:00:48+03:00

В Омске на день перекроют улицы в центре Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В Омске 24 августа пройдет гастрономический фестиваль «Вкусный Любинский». На фестивале, темой которого станет Яблочный спас, можно будет попробовать все яблочные изыски кухни и интересно провести время. Для этого в центре города перекроют несколько улиц и сделают их пешеходными.

В Госавтоинспекции сообщают, что движение будет закрыто с 10.00 24 августа по 02.00 25 августа на следующих улицах:

- по ул. Ленина на участке от площади Победы до пересечения с ул. Партизанской и ул. Щербанева;

- по ул. К. Либнехта на участке от ул. Ленина до ул. Бударина.

Парковка в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещена с 20.00 часов 23 августа, перед днем проведения фестиваля. Омичам советуют заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU