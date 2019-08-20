В Омске на день перекроют улицы в центре
В Омске 24 августа пройдет гастрономический фестиваль «Вкусный Любинский». На фестивале, темой которого станет Яблочный спас, можно будет попробовать все яблочные изыски кухни и интересно провести время. Для этого в центре города перекроют несколько улиц и сделают их пешеходными.
В Госавтоинспекции сообщают, что движение будет закрыто с 10.00 24 августа по 02.00 25 августа на следующих улицах:
- по ул. Ленина на участке от площади Победы до пересечения с ул. Партизанской и ул. Щербанева;
- по ул. К. Либнехта на участке от ул. Ленина до ул. Бударина.
Парковка в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещена с 20.00 часов 23 августа, перед днем проведения фестиваля. Омичам советуют заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU