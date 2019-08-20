2019-08-20T08:02:39+03:00
Происшествия

На трассе под Омском насмерть разбился водитель

Машина опрокинулась в кювет [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На трассе под Омском насмерть разбился водительНа трассе под Омском насмерть разбился водительФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария произошла накануне поздно вечером, около десяти часов. ДТП произошло на трассе «Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка» в Азовском районе. 42-летний водитель ехал по трассе на машине марки «Шевроле Лачети». В районе 36 километра он не справился с управлением и сначала съехал в левый кювет, а затем машина перевернулась.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель в аварии от полученных травм скончался на месте. Водители проезжающих машин вызвали мужчине скорую, однако медикам спасти его жизнь не удалось.

Причина аварии пока неизвестна, полицейские выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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