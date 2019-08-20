На видео попал сильный пожар под Омском
Серьезное ЧП случилось в Чернолучье под Омском. Там загорелся только что построенный бревенчатый дом площадью 100 квадратный метров. По предположению очевидцев, коттедж могли поджечь местные подростки.
Происшествие сняли на видео и выложили в социальные сети. На записи видно, что постройка уже вовсю полыхает. В моменту приезда пожарных у дома уже обвалилась крыша, огонь перекинулся на траву и распространился на 5 тысяч метров вокруг.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте работали 4 пожарных автомобиля и 11 человек личного состава. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. По данному факту начата проверка.
Пожар в Чернолучье (19.08.2019).Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU