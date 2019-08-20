На видео попал сильный пожар под Омском

СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-20T08:01:27+03:00

Загорелся только что построенный дом в Чернолучье

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Серьезное ЧП случилось в Чернолучье под Омском. Там загорелся только что построенный бревенчатый дом площадью 100 квадратный метров. По предположению очевидцев, коттедж могли поджечь местные подростки.

Происшествие сняли на видео и выложили в социальные сети. На записи видно, что постройка уже вовсю полыхает. В моменту приезда пожарных у дома уже обвалилась крыша, огонь перекинулся на траву и распространился на 5 тысяч метров вокруг.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте работали 4 пожарных автомобиля и 11 человек личного состава. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. По данному факту начата проверка.

Пожар в Чернолучье (19.08.2019).Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU