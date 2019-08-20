В Омске осудили врача, подделавшего документы о медосмотре
Его приговорили к 6 месяцам ограничения свободы
Врач подделал документы о медосмотре.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ноябре 62-летний врач Знаменской центральной районной больницы выдал официальный документ с гербовой печатью. Тем временем сотрудник строительной организации, куда надо было предоставить бумаги, на самом деле медосмотр не проходил и доктор об этом знал.
– Уголовное дело было возбуждено по материалам проведенной прокуратурой района проверки соблюдения федерального законодательства, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU