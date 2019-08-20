Семье погибшей в ДТП омичке выплатили 350 тысяч

СЕГОДНЯ 06:53 2019-08-20T06:53:02+03:00

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Страшная авария случилась в декабре прошлого года на улице 3-я Молодежная – водитель грузовика насмерть сбил женщину. Омичка хотела перебежать дорогу в неположенном месте и угодила под колеса грузовика. Она получила серьезные травмы в аварии и скончалась на месте.

Мать погибшей, ее муж и маленький сын обратились в суд за компенсацией – они потребовали выплат от водителя, а также от индивидуального предпринимателя, у которого работал водитель в момент ДТП. Как рассказали в прокуратуре, в первоначальном решении суда говорилось о взыскании с водителя 150 тысяч рублей в пользу родственников, а предпринимателю удалось избежать выплат. Однако родственники оспорили такое решение.

Оказалось, что предприниматель подделал документы об аренде водителем машины. Родственникам погибшей удалось это доказать, и они получили компенсацию в 350 тысяч только с предпринимателя, так как у водителя не было ни денег, ни собственности, чтобы выплатить такую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU