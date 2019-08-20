2019-08-20T06:53:02+03:00
Общество

Семье погибшей в ДТП омичке выплатили 350 тысяч

Она перебегала дорогу в неположенном месте
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Семье погибшей в ДТП омичке выплатили 350 тысячСемье погибшей в ДТП омичке выплатили 350 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Страшная авария случилась в декабре прошлого года на улице 3-я Молодежная – водитель грузовика насмерть сбил женщину. Омичка хотела перебежать дорогу в неположенном месте и угодила под колеса грузовика. Она получила серьезные травмы в аварии и скончалась на месте.

Мать погибшей, ее муж и маленький сын обратились в суд за компенсацией – они потребовали выплат от водителя, а также от индивидуального предпринимателя, у которого работал водитель в момент ДТП. Как рассказали в прокуратуре, в первоначальном решении суда говорилось о взыскании с водителя 150 тысяч рублей в пользу родственников, а предпринимателю удалось избежать выплат. Однако родственники оспорили такое решение.

Оказалось, что предприниматель подделал документы об аренде водителем машины. Родственникам погибшей удалось это доказать, и они получили компенсацию в 350 тысяч только с предпринимателя, так как у водителя не было ни денег, ни собственности, чтобы выплатить такую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске на день перекроют улицы в центре
На трассе под Омском насмерть разбился водитель
На видео попал сильный пожар под Омском
Пропавший в Омске 10-летний мальчик утонул в Иртыше
В Омске осудили врача, подделавшего документы о медосмотре
Омичу, срубившему 8 кленов, дали условный срок
В Омске погиб водитель, врезавшийся в столб
Омич выиграл в лотерею 4,5 млн
Пропавшего на дачах под Омском ребенка нашли мертвым
Омский боец Александр Шлеменко проведет бой на круизном лайнере
Юную омичку Настю Мантуло, сбитую пьяным водителем, выписали из больницы
«Мы достигли предела, когда больше мусор жечь нельзя, пора остановиться», - член Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьев
В центре Омска на три дня перекроют улицу и отменят трамваи
В Омске трамвай сбил пенсионерку в центре города
Омич погиб в страшном ДТП на трассе под Оренбургом
Омичка отсудила 340 тысяч за падение на тротуаре
В Омске нашли подростка, сбежавшего из Новосибирска после ссоры с матерью
Омичка с сыном помогли задержать грабителя
В Омске поймали пьяного водителя маршрутки
В Омской области мужчина умер после укуса шершня
В Омске разыскивают молодого человека, которого могли похитить
Многодетную омичку Веру Бегун приговорили к 6 годам колонии
Омич попался на краже 11 велосипедов