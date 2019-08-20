2019-08-20T05:29:44+03:00
Происшествия

В Омске погиб водитель, врезавшийся в столб

Предположительно, ему стало плохо
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске погиб водитель, врезавшийся в столбВ Омске погиб водитель, врезавшийся в столбФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в Ленинском округе Омска на улице Воровского. Авария случилась около пяти часов вечера накануне. 49-летний омич ехал по улице на своей машине марки «Фольксваген», однако внезапно он не справился с управлением и стал съезжать в кювет. В районе дома №124 он врезался в световую опору ЛЭП.

- В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщили в Госавтоинспекции.

Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что водителю стало плохо с сердцем, а умер он вовсе не от травм, полученных в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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