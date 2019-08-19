Омский боец Александр Шлеменко проведет бой на круизном лайнере

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-19T17:59:20+03:00

Ему предстоит встретиться с американцем Крисом Хонейкаттом

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Омич Александр Шлеменко отправится на V Восточный экономический форум во Владивостоке. В рамках этого мероприятия запланирован бой Шторма с американцем Крисом Хонейкаттом по прозвищу Резак.

Дебютный турнир Roscongress Vladivostok Combat Night пройдет 5 сентября.

Как сообщается на сайте форума, бой Шлеменко пройдет на борту круизного лайнера Costa Venezia.

Известно, что соперник омского бойца выиграл 11 из 14 боев. Большинство побед Хонейкатт одержал в промоушене Bellator.

ИСТОЧНИК KP.RU