2019-08-19T14:39:35+03:00
Общество

В центре Омска на три дня перекроют улицу и отменят трамваи

Там будут ремонтировать пути
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В центре Омска на три дня перекроют улицу и отменят трамваиВ центре Омска на три дня перекроют улицу и отменят трамваиФото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

В Омске из-за ремонта трамвайных путей временно закроют движение на улице Бульварной, которая в некоторой степени является дублером улицы Карла Маркса. Движение по улице будет закрыто с 20:00 23 августа до 17:00 26 августа 2019 года на участке дороги от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова.

Как сообщили в мэрии, в связи с этим в указанный период изменится движение городского пассажирского транспорта:

- движение трамваев маршрута № 2 будет временно отменено;

- движение трамваев маршрутов № 4, 9 от конечного пункта «Ул. Котельникова» будет организовано в обоих направлениях по улицам 2-й Транспортной, 3-й Транспортной и Б. Хмельницкого, далее — по утвержденным схемам;

- движение трамваев маршрута № 8 от конечного пункта «Ул. Котельникова» будет организовано в обоих направлениях по улицам 2-й Транспортной, 3-й Транспортной, Б. Хмельницкого и Лермонтова до улицы Маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24