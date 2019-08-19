2019-08-19T14:26:35+03:00
Происшествия

В Омске трамвай сбил пенсионерку в центре города

Ее увезли в больницу [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске трамвай сбил пенсионерку в центре городаВ Омске трамвай сбил пенсионерку в центре городаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась сегодня утром на улице Маршала Жукова. 82-летняя пенсионерка хотела перейти дорогу в районе дома № 91 по улице Масленникова, однако не посмотрела по сторонам и не заметила приближающегося трамвая. 41-летняя водитель трамвая не успела среагировать и сбила пенсионерку.

Как рассказали в Госавтоинспекции, пенсионерку с серьезными травмами увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавшей пенсионерки пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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