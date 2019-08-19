2019-08-19T13:57:11+03:00
Общество

Омичка отсудила 340 тысяч за падение на тротуаре

Она получила серьезные травмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка отсудила 340 тысяч за падение на тротуареОмичка отсудила 340 тысяч за падение на тротуареФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Все произошло еще этой зимой, однако женщине удалось восстановить справедливость только сейчас. Омичка шла по тротуару вблизи дома №47 по проспекту Маркса. Она поскользнулась на льду и упала, получив серьезные травмы. Женщина долго лечилась, а по окончании лечения она обратилась в суд с иском к управляющей компании некачественно убравшей тротуар – она потребовала около 300 тысяч за моральный ущерб и в качестве компенсации расходов на лечение.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, суд встал на сторону омички. Ей присудили 300 тысяч компенсации и 40 тысяч в качестве возмещения расходов за услуги адвоката. Однако управляющая компания не спешила выплачивать женщине деньги, и тогда омичка обратилась за помощью к судебным приставам. После уведомления от приставов УК перевела всю сумму долга омичке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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