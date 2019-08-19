В Омске поймали пьяного водителя маршрутки

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-19T13:07:11+03:00

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Водителя маршрутки, который перевозил пассажиров сегодня утром поймали в городке Нефтяников. Там сотрудники ГИБДД проводили рейд и остановили маршрутку № №421 «Поселок Юбилейный — завод СК». В салоне микроавтобуса находился всего один пассажир.

Когда инспекторы попросили водителя «подышать в трубочку», он занервничал, но выполнил требование. Как рассказали в пресс-службе полиции, в крови 51-летнего водителя нашли 0,281 мг/л алкоголя. Его отстранили от управления микроавтобусом и составили на него протокол. Теперь омича могут лишить прав до 2 лет и оштрафовать.

Водитель пассажирской ГАЗели в опьянении.

ИСТОЧНИК KP.RU