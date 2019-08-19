В Омской области мужчина умер после укуса шершня
В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские
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ЧП случилось в Оконешниковском районе Омской области. По предварительным данным, местного жителя укусил шершень. После этого он почувствовал себя плохо и вскоре умер.
В пресс-службе областной полиции факт смерти сельчанина подтвердили, но ее причины назвать пока затрудняются. Человек мог умереть от аллергической реакции на укус, либо по каким-то другим, не связанным с этим причинам. Точно это установят после вскрытия трупа.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU