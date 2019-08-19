В Омской области мужчина умер после укуса шершня

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-19T13:03:40+03:00

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ЧП случилось в Оконешниковском районе Омской области. По предварительным данным, местного жителя укусил шершень. После этого он почувствовал себя плохо и вскоре умер.

В пресс-службе областной полиции факт смерти сельчанина подтвердили, но ее причины назвать пока затрудняются. Человек мог умереть от аллергической реакции на укус, либо по каким-то другим, не связанным с этим причинам. Точно это установят после вскрытия трупа.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU