В Омске разыскивают молодого человека, которого могли похитить

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-19T12:51:30+03:00

Он пропал по пути во Владивосток

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Родные разыскивают 24-летнего Максима Федорова. По их словам, молодой человек ехал поездом до Новосибирска. Оттуда должен был лететь во Владивосток, но перестал выходить на связь после 29 июля.

Приметы: рост 170-175, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза карие. Есть родимое пятно в области шеи.

При себе имел большой рюкзак цвета хаки с личными вещами и военной морской формой, военный билет и паспорт.

Может находится в Омской или Новосибирской областях. Возможно, удерживается недобровольно.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят звонить его маме Надежде Давидовне по т. 89081104189 или в полицию – 02.

ИСТОЧНИК KP.RU