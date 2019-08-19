В Омске разыскивают молодого человека, которого могли похитить
Он пропал по пути во Владивосток
Фото: vk.com/chp55
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Родные разыскивают 24-летнего Максима Федорова. По их словам, молодой человек ехал поездом до Новосибирска. Оттуда должен был лететь во Владивосток, но перестал выходить на связь после 29 июля.
Приметы: рост 170-175, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза карие. Есть родимое пятно в области шеи.
При себе имел большой рюкзак цвета хаки с личными вещами и военной морской формой, военный билет и паспорт.
Может находится в Омской или Новосибирской областях. Возможно, удерживается недобровольно.
Всех, кто знает о его местонахождении, просят звонить его маме Надежде Давидовне по т. 89081104189 или в полицию – 02.
ИСТОЧНИК KP.RU