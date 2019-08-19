2019-08-19T12:37:52+03:00
Общество

Омич попался на краже 11 велосипедов

Его задержали как раз на одном из них [видео]
Анна МИКУЛА
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Задержанному грозит новый срок.Задержанному грозит новый срок.Фото: Архив "КП"
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В полицию обратился 54-летний житель Ленинского округа. Мужчина заявил, что у него похитили велосипед, оставленный в подъезде дома на улице Светловской.

У сотрудников уголовного розыска появились сведения, что к краже может быть причастен 29-летний рецидивист.

Молодого человека поймали с поличным. Когда его задержали, он как раз ехал по Центральному округу на угнанном велосипеде. Также он оказался причастен еще к 10 таким же кражам в Омске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Кража велосипеда в подъезде дома на ул. Светловской..

ИСТОЧНИК KP.RU

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