2019-08-19T11:03:12+03:00
Общество

В Омск приехал Бледный из группы «25/17»

Также Андрей Позднухов побывал на родине – в Таре
Анна МИКУЛА
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Фото: Наиль НасретдиновФото: Наиль Насретдинов
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В Тару и село Екатерининское заглянул лидер группы «25/17» Андрей Позднухов. В следующем году он привезет на свою родину фестиваль искусств.

А сегодня, 19 августа, музыкант приехал в Омск, где во время пресс-конференции рассказал о подробностях предстоящего события.

Добавим, что о фестивале Андрей Позднухов, Захар Прилепин и галерея «Сугроб» обьявили пару недель назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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