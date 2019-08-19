В Омск приехал Бледный из группы «25/17»
Также Андрей Позднухов побывал на родине – в Таре
Фото: Наиль Насретдинов
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В Тару и село Екатерининское заглянул лидер группы «25/17» Андрей Позднухов. В следующем году он привезет на свою родину фестиваль искусств.
А сегодня, 19 августа, музыкант приехал в Омск, где во время пресс-конференции рассказал о подробностях предстоящего события.
Добавим, что о фестивале Андрей Позднухов, Захар Прилепин и галерея «Сугроб» обьявили пару недель назад.
ИСТОЧНИК KP.RU