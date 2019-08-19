Омичей напугала лужа крови в Чкаловске

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-19T10:50:04+03:00

Ее заметили на тротуаре перед банкоматом

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Омичей напугала лужа буро-красной жидкости, похожей на кровь. По словам очевидцев, ее заметили на тротуаре возле банкомата.

– Кто-нибудь в курсе, что случилось? Остановка «Улица 75-й гвардейской бригады», Чкаловск. Бывший магазин «Сибириада». Вот и снимай бабос вечерком или ночью! – пишет автор фото, размещенного в соцсетях.

Впрочем, большинство комментаторов даже не удивились увиденному.

– Это Чкаловск, там что угодно могло быть, начиная с того, что поросенка резали на этом месте, заканчивая человеком, – делится соображениями один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU