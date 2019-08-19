Омичей напугала лужа крови в Чкаловске
Ее заметили на тротуаре перед банкоматом
Фото: vk.com/chp55
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Омичей напугала лужа буро-красной жидкости, похожей на кровь. По словам очевидцев, ее заметили на тротуаре возле банкомата.
– Кто-нибудь в курсе, что случилось? Остановка «Улица 75-й гвардейской бригады», Чкаловск. Бывший магазин «Сибириада». Вот и снимай бабос вечерком или ночью! – пишет автор фото, размещенного в соцсетях.
Впрочем, большинство комментаторов даже не удивились увиденному.
– Это Чкаловск, там что угодно могло быть, начиная с того, что поросенка резали на этом месте, заканчивая человеком, – делится соображениями один из подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU