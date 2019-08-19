В Омске из-за неработающего светофора столкнулись две легковушки
Одна из машин превратилась в груду металлолома [фото]
В Омске из-за неработающего светофора столкнулись две легковушкиФото: vk.com
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Авария случилась на пересечении улиц Волгоградская и Дергачева на Левом берегу. Очевидцы рассказали, что на перекрестке этих улиц не работает светофор, поэтому и случилась авария. Одна из машин хотела проскочить на большой скорости, а вторая врезалась в нее.
По фотографиям, опубликованным с места происшествия, видно, что отечественная машина получила серьезные повреждения – она превратилась в груду металлолома. Однако о пострадавших в аварии очевидцы пока не сообщают. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства. Известно, что на место аварии вызвали медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU