В Омске из-за неработающего светофора столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-19T10:10:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась на пересечении улиц Волгоградская и Дергачева на Левом берегу. Очевидцы рассказали, что на перекрестке этих улиц не работает светофор, поэтому и случилась авария. Одна из машин хотела проскочить на большой скорости, а вторая врезалась в нее.

По фотографиям, опубликованным с места происшествия, видно, что отечественная машина получила серьезные повреждения – она превратилась в груду металлолома. Однако о пострадавших в аварии очевидцы пока не сообщают. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства. Известно, что на место аварии вызвали медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU