Омскую «Тепловую компанию» поймали на мошенничестве с тарифами
Областная прокуратура проверила ООО «Тепловая компания» и выявила факты мошенничества при завышении тарифов на передачу электроэнергии.
– За прошлый период деятельности у организации сложился избыток средств в размере более 20 млн рублей, подлежащий исключению из тарифа на 2019 год, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вместе с тем неустановленными должностными лицами ООО «Тепловая компания» с целью сокрытия от органов регулирования избытка средств организована схема по созданию аффилированного юридического лица ООО «Омская энергосервисная компания», которому переданы в аренду объекты электросетевого хозяйства, ранее эксплуатировавшиеся указанной организацией.
Из-за этого единые (котловые) тарифы для ООО «Омская энергосервисная компания» на передачу электроэнергии по сетям на 2019 год завышены до 0,5%.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU