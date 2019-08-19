Омскую «Тепловую компанию» поймали на мошенничестве с тарифами

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-19T10:00:21+03:00

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Областная прокуратура проверила ООО «Тепловая компания» и выявила факты мошенничества при завышении тарифов на передачу электроэнергии.

– За прошлый период деятельности у организации сложился избыток средств в размере более 20 млн рублей, подлежащий исключению из тарифа на 2019 год, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вместе с тем неустановленными должностными лицами ООО «Тепловая компания» с целью сокрытия от органов регулирования избытка средств организована схема по созданию аффилированного юридического лица ООО «Омская энергосервисная компания», которому переданы в аренду объекты электросетевого хозяйства, ранее эксплуатировавшиеся указанной организацией.

Из-за этого единые (котловые) тарифы для ООО «Омская энергосервисная компания» на передачу электроэнергии по сетям на 2019 год завышены до 0,5%.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU