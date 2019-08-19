В омском дворе произошла авария с 7 машинами

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-19T09:52:15+03:00

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Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Все произошло на улице Романенко Чкаловском поселке. Как рассказали местные жители, во дворе на парковке получили повреждения сразу несколько машин. Судя по фотографиям, у кого-то повреждена передняя часть и бампер, кому-то въехали в бок. Однако, что именно произошло на месте аварии пока неизвестно.

Некоторые машины увезли на эвакуатореФото: vk.com

«Комсомолке» в пресс-службе ГИБДД пояснили, что во дворе произошла авария с участием 7 машин. Пострадавших не было, однако машины получили различные повреждения. Как видно на фото, некоторые машины увозит эвакуатор. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Все обстоятельства сейчас выясняютсяФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU