2019-08-19T08:47:35+03:00
Происшествия

На фестивале музыки в Нижнем Новгороде умер омич

У него может быть передозировка наркотиками
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На фестивале музыки в Нижнем Новгороде умер омичНа фестивале музыки в Нижнем Новгороде умер омичФото: vk.com
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Международный фестиваль «Alfa Future People» посвящен современной музыке и технологиям. Он проходит с 2014 года и в этом году проходил с 16 по 18 августа в поселке вблизи нижнего Новгорода. Однако в этом году там не обошлось без происшествий.

По сообщениям местных СМИ, на фестивале от передозировки наркотиками умер молодой житель Омска. Медики, дежурившие на фестивале, попытались спасти его, однако он скончался в машине скорой от остановки сердца. Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти, однако предварительно известно, что омич умер от передозировки.

Организаторы «Alfa Future People» уже отметили, что все произошло вне территории фестиваля, а омич являлся его посетителем ранее. Также организаторы сообщили, что если версия о наркотиках подтвердится, то это будет первым случаем, связанным с проведением фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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