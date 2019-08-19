2019-08-19T09:15:17+03:00
Происшествия

На видео попал омич, перепутавший педали – он врезался в дом

Перед этим он чуть не выехал на детскую площадку [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В социальных сетях омичи выложили видео с камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде дома по улице Крупской. Камера засняла омича, пытавшегося припарковаться у дома на своей машине марки «Тойота Витц». Водитель уже было припарковался, и ему оставалось проехать всего несколько сантиментов до бордюра, однако он слишком резко нажал на газ и врезался в забор, ограждающий детскую площадку. На видео можно заметить, что он сильно повредил бампер.

По всей видимости, от сильного испуга мужчина снова резко нажал на газ и машина понеслась вперед. Автомобиль влетел прямиком в подъезд многоэтажки. По пути он чудом не врезался в машину, которая проезжала мимо.

Неизвестно, какие повреждения в итоге получила машина. Очевидцы сообщают, что из местных жителей никто не пострадал. В комментариях омичи недоумевают, как мужчина получил права, а некоторые и вовсе узнали водителя – оказалось, что он паркуется так не первый раз, ранее мужчина повредил машину кого-то из жильцов дома. Предварительно известно, что мужчина за рулем - гражданин Вьетнама.

Омичка, перепутавшая педали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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