2019-08-19T07:14:04+03:00
Происшествия

Омича, который избил подругу, а потом вытолкнул с балкона на 4 этаже, осудили

Потерпевшая чудом выжила, а нападавшего отправили в колонию на 7 лет
Анна МИКУЛА
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36-летнего омского рецидивиста признали виновным ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Все произошло 22 октября ночью в квартире на проспекте Мира. Мужчина поссорился со знакомой. Сначала бил ее кулаками по лицу и телу. Испуганная женщина выбежала на балкон и стала звать на помощь. Нападавший ворвался за ней и вытолкнул с 4 этажа.

Потерпевшая упала на тротуар вблизи расположенного у дома кафе. Она получила множественные переломы позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму, причинившие тяжкий вред здоровью, но смогла выжить.

Свою вину фигурант не признал, заявив, что его жертва сама выпрыгнула с балкона.

– Несмотря на позицию стороны защиты, гособвинитель представил суду убедительные доказательства, в связи с чем мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, нападавшему придется возместить женщине моральный вред, который оценили в 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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