Омича, который избил подругу, а потом вытолкнул с балкона на 4 этаже, осудили
36-летнего омского рецидивиста признали виновным ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Все произошло 22 октября ночью в квартире на проспекте Мира. Мужчина поссорился со знакомой. Сначала бил ее кулаками по лицу и телу. Испуганная женщина выбежала на балкон и стала звать на помощь. Нападавший ворвался за ней и вытолкнул с 4 этажа.
Потерпевшая упала на тротуар вблизи расположенного у дома кафе. Она получила множественные переломы позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму, причинившие тяжкий вред здоровью, но смогла выжить.
Свою вину фигурант не признал, заявив, что его жертва сама выпрыгнула с балкона.
– Несмотря на позицию стороны защиты, гособвинитель представил суду убедительные доказательства, в связи с чем мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Кроме того, нападавшему придется возместить женщине моральный вред, который оценили в 800 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU