2019-08-19T07:04:49+03:00
Общество

Омича, укусившего полицейского за ногу, оштрафовали

Он заплатит 20 тысяч рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича, укусившего полицейского за ногу, оштрафовалиОмича, укусившего полицейского за ногу, оштрафовалиФото: Мария ЛЕНЦ
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Все произошло на новогодних праздниках в Кировском округе. 39-летнего мужчину доставили в дежурную часть полиции 1 января – он слишком буйно отметил Новый год. Однако в полиции омич не успокоился – продолжал оскорблять сотрудников и сопротивляться. Мужчина был сильно пьян и в какой-то момент, ухватившись за ногу полицейского, укусил его за голень.

- Органами предварительного расследования он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Вину в преступлении буйный омич признал. Судом ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Судебный акт уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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