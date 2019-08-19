В Омске на пожаре погибли два человека

СЕГОДНЯ 06:04 2019-08-19T06:08:23+03:00

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Трагическое происшествие случилось накануне, 18 августа.

– В 5.59 поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Гуртьева, – сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Работали два звена газодымозащитной службы. По лестничным маршам спасены 15 человек. В тушении принимали участие 7 единиц техники и 34 человека личного состава.

Огонь распространился всего на 8 квадратных метров. Пожарные справились с ним менее, чем за полчаса. Однако в результате происшествия погибли два человека.

По информации регионального СУСК, возгорание началось, по предварительным данным, из-за подгоревший на плите еды. Находившиеся в квартире супруги готовили и, вероятно, заснули. Люди задохнулись от дыма.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU