В аварии с опрокидыванием на омской трассе пострадал ребенок
Его мать не справилась с управлением [фото]
В аварии с опрокидыванием на омской трассе пострадал ребеноФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в Русско-Полянскому районе Омской области накануне днем. 37-летняя омичка ехала по дороге «Омск- Русская поляна». Внезапно в районе 144 километра она не справилась с управлением и сначала съехала в кювет, а затем перевернулась. В машине находился ребенок.
- В результате ДТП пассажир автомобиля «Дэо Матиз», 6-летний мальчик, доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщили в Госавтоинспекции.
Известно, что женщина за рулем «Матиза» не была пьяна. Что привело к аварии пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU