2019-08-18T10:08:21+03:00
Происшествия

«Стрелял в моего мужа и атаковал баллончиком»: Омичка рассказала о дорожном конфликте

Все случилось в Москаленском районе
Станислав МУХИН
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Мужчину, которого авторы видео обвинили в нападении, силой вытащили из машины.Мужчину, которого авторы видео обвинили в нападении, силой вытащили из машины.Фото: ВКонтакте
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Дорожный конфликт произошел в одном из сел Москаленского района. Видео инцидента, которое мы не можем опубликовать из-за обилия нецензурной брани, появилось в социальных сетях. На ролике несколько мужчин пытаются вытащить из внедорожника водителя явно старше их. Тот сопротивляется и пытается брызнуть в оппонентов из газового баллончика. В итоге он все равно оказывается на асфальте.

- Этот мужчина стрелял из пистолета в брата! Он брызнул баллончиком в моего мужа! А все из-за того, что ему показалось будто его подрезали. Мы его просто успокаиваем, - дрожащим голосом поясняет на видео омичка.

В итоге кто-то кричит, что ему надо срочно промыть глаза. Оппоненты водителя просят вызвать полицию. Чем закончился конфликт на одной из поселковых дорог Омской области, непонятно. Видео обрывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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