Погоня омских гаишников с аварией попала на видео

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-18T09:26:09+03:00

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Необычно началось утро выходного дня для одного из омских водителей. Он стал свидетелем захватывающей погони гаишников за нарушителем. Момент преследования попал на видео его регистратора. На кадрах видно, что владелец регистратора остановился на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Маяковского. Вдруг в забор влетает "девятка", которая явно не вписалась в поворот напротив парка. Нарушитель быстро разворачивается и уезжает во встречном направлении на односторонней дороге.

Тут же в кадре появляется машина инспекторов ДПС. Они тут же разворачиваются и бросаются в погоню. Чем он закончилась, к сожалению, неизвестно. Ролик на этом обрывается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/726611" frameborder="0"></iframe> Погоня гаишников с аварией попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU