В Омске на видео попал момент ДТП на улице Демьяна Бедного

СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-18T08:56:30+03:00

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Момент аварии попал на видео одной из камер на перекрестке улиц Демьяна Бедного - Полторацкого. На крестообразном перекрестке поток машин двигается на зеленый сигнал светофора. Темная иномарка продолжает движение на мигающий зеленый и начинает поворачивать налево. Крайний правый ряд встречного потока водитель не видит из-за машин, который остановились, чтобы тоже повернуть.

На его беду водитель иномарки во встречном направлении тоже решает проскочить на зеленый мигающий. В итоге происходит авария.

Момент ДТП в Омске .Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU