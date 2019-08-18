В Омске девушка-водитель заплатит 5 тысяч из-за фото в соцсетях

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-18T07:50:00+03:00

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Сильно не повезло молодому водителю автомобиля "ВАЗ". Еще в начале июля девушка припарковала машину недалеко от магазина "Детский мир" на улице Чкалова. Однако сделала она это с нарушением. Водитель поставила авто на место для инвалидов. На ее беду способ ее парковки сфотографировал один из прохожих.

Снимок он выложил в социальные сети. А дальше им заинтересовались в ГИБДД. И вот стало известно: девушку оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил парковки. Как рассказали в УГИБДД, по фото инспекторы очень быстро определили владельца машины. Ее оказалась 23-летняя омичка.

ИСТОЧНИК KP.RU