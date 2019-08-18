2019-08-18T06:29:41+03:00
Общество

На фестивале еды в Омске съедят 5-метровый яблочный пирог

Его съедят на Любинском проспекте
Станислав МУХИН
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В Омске 24 августа на Любинском проспекте пройдет фестиваль "Вкусный Любинский". Как рассказали организаторы, для омичей готовят целую программу. Скучно не будет даже детям. Специально для них будет работать "Школа маленьких поварят". Для них профессиональные повара устроят мастер-класс по лепке вареников.

Пройдет и соревнование на лучшее варенье. За победу в конкурсе будут бороться рестораны омска и известные кондитерские. В качестве жюри выступят омичи - они смогут все это попробовать.

Но главной фишкой фестиваля еды станет огромный 5-метровый пирог. Его будут готовить на глазах горожан. А большие куски пирога сибиряки смогут купить за символическую цену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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