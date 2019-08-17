2019-08-17T12:45:41+03:00
Общество

Омич Кирилл Хариби помог оплатить перелет и гостиницу для московских волонтеров, искавших Колю Бархатова

Впрочем, без вклада каждого из 1200 человек, помогавших спасти 3-летнего малыша, заблудившегося в тайге, ничего бы не получилось
Анна МИКУЛА
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В поисках маленького Коли приняли участие больше тысячи человек. Фото: vk.com/la_omskВ поисках маленького Коли приняли участие больше тысячи человек. Фото: vk.com/la_omsk
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Омские поисковики подвели итоги акции по спасению 3-летнего Коли Бархатова, потерявшегося в тайге на севере Омской области. Малыша двое суток искали в общей сложности 1200 человек.

На помощь омичам приехали поисковики из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Томска.

Люди помогали, в том числе и оборудованием. Без вклада каждого из них найти ребенка среди болот, когда таяла последняя надежда, не получилось бы. И все-таки некоторых организаторы поисков выделили лично.

– Спасибо омичам – они сразу же отзывались на каждую нашу просьбу и помогали нам с питанием, билетами, оборудованием, с печатью ориентировок, батарейками, с доставкой ребят на место поисков, – говорится в сообщении «Лиза Алерт». – Особая благодарность Кириллу Хариби – он оплатил один из московских билетов на самолет, оплатил гостиницу для москвичей, организовывал доставку поисковиков, организовал сбор помощи для отряда в группах байкеров и внедорожников, благодаря чему у нас появились дополнительные подготовленные люди и были закрыты наши хозяйственные нужды.

Также отметили слаженную работу всех силовиков, участвовавших в поисках. Особую благодарность выразили бойцам отряда «Штурм» ОМОНа омской Росгвардии, которые зашли в самую глубь болота и смогли найти там Колю Бархатова.

В Омск прилетели поисковики сразу из нескольких городов. Фото: vk.com/la_omsk

В Омск прилетели поисковики сразу из нескольких городов. Фото: vk.com/la_omsk

Фото: vk.com/la_omsk

Фото: vk.com/la_omsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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