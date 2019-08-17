2019-08-17T11:26:25+03:00
Общество

Троих подростков, сбежавших из детдома, нашли под Омском

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося
Анна МИКУЛА
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Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
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Накануне на сайте УМВД появилась информация о розыске троих несовершеннолетних. Сообщалось, что они сбежали из детдома в Омске.

– Вечером 16 августа в районе села Богословка Омского района несовершеннолетние задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел МВД России по Омскому району, – рассказали в пресс-службе областной полиции. – По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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