Троих подростков, сбежавших из детдома, нашли под Омском

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-17T11:26:25+03:00

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Накануне на сайте УМВД появилась информация о розыске троих несовершеннолетних. Сообщалось, что они сбежали из детдома в Омске.

– Вечером 16 августа в районе села Богословка Омского района несовершеннолетние задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел МВД России по Омскому району, – рассказали в пресс-службе областной полиции. – По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU