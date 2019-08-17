2019-08-17T10:08:27+03:00
Происшествия

Омич без прав, но с наклейкой «Я дрифрую, где хочу», устроил ДТП

В результате аварии его пассажирку увезли на скорой
Анна МИКУЛА
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Фото: «Аварийный Омск»Фото: «Аварийный Омск»
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Довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 26 августа, днем.

По предварительным данным, водитель «Жигулей» на перекрестке улиц Звездова и Шебалдина не уступил дорогу грузовичку Mazda. Судя по фото с места аварии, выложенным в соцсети, у грузовика повреждена передняя часть. Отечественному авто основной удар пришелся в правую заднюю часть. Как раз в том месте, где сидела пассажирка легковушки.

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

Внимание комментаторов привлекла наклейка, «украшающая» заднее стекло ВАЗа, – «Мне плевать на всех. Я дрифрую, где хочу». По информации очевидцев, сам дрифтер серьезно не пострадал. А вот его пассажирку на скорой с травмами увезли в больницу.

Как выяснилось позже, у молодого человека, сидевшего за рулем, не было водительских прав.

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

Фото: «Аварийный Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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