Во время поисков Коли Бархатова в омском лесу у волонтеров украли часть оборудования

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-17T09:16:32+03:00

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С довольно неожиданной и очень неприятной ситуацией пришлось столкнуться представителям отряда «Лиза Алерт». Казалось бы, многим случай с поисками пропавшего в тайге на севере Омской области Коли Бархатова вернул веру в людей. На спасение 3-летнего малыша бросились более 700 человек. И добровольцы ведь делали это совершенно искренне. Но некоторые из них испортили благородный душевный порыв банальным воровством. По окончании работы волонтеры не досчиталась части оборудования.

–Есть вещи, которые сложно понять. Которые, несмотря на то, что удивить нас уже не так просто, продолжают вызывать искреннее изумление, – пишет на «Фейсбуке» поисковик «Лизы Алерт» Ксения Кнорре-Дмитриева. – У «Лиза Алерт» украли часть оборудования. Просто не вернули в штаб после окончания поисковых работ и возвращения с задач. Это оборудование, купленное нам добрыми людьми или приобретенное за наш счет, с помощью которого мы спасаем жизни. Однажды чего-то из этого не хватит, чтобы кого-то вовремя найти. Поэтому почтим минутой молчания 5 отрядных компасов, 3 навигатора, 10 антенн, 1 зарядное устройство и 5 раций. У меня все. Разделите мое удивление.

Позже девушка обновила информацию, что часть оборудования начали возвращать. Как выяснилось, некоторые участники поисков были настолько измотаны после двух суток хождения по топям и зарослям, что просто забыли вернуть чужие вещи.

Напомним, поиски Коли Бархатова завершились удачно. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, он находится в Большересенской ЦРБ под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU