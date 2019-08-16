2019-08-16T14:30:36+03:00
Общество

Омскстат: зарплата жителей региона превысила 37 тысяч

Правда, речь, как обычно, идет о среднем заработке
Анна МИКУЛА
Поделиться:
По подсчетам, омичи получают больше 37 тысяч в месяц.По подсчетам, омичи получают больше 37 тысяч в месяц.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Омскстат снова опубликовал информацию, которая обычно вызывает недоумение у жителей региона. По подсчетам ведомства, зарплата омичей превысила 37 тысяч рублей в месяц. Впрочем, в очередной раз подчеркивают: это средняя цифра, когда складывается зарплата руководителя и уборщицы.

Итак, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Омской области в июле составила 37 084,8 рубля. Это на 7% выше прошлогоднего показателя за за этот же месяц. Средняя же зарплата за полугодие составила 34 235,9 тысячи рублей в месяц.

Наиболее приближенной к реальности считается медианная зарплата, которая в нашем регионе равна 27 379 рублям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетную омичку-турагента, оставившую без путевок 27 клиентов, оставили на свободе
В Омске кларнетистка музыкального театра зарезала любовника-сантехника
Регоператор принял участие в поисках пропавшего в тайге мальчика
Под Омском прошел сильный град
«Истыкал ложкой до полусмерти и прыгал на голове»: Сибиряк - о драке пассажиров в поезде
В Омске продолжаются испытания трубопроводов на прочность
Все в наших руках
«Дом.ru» обновит более 1 миллиона устаревших роутеров
В Омске завели уголовное дело из-за ожогов ребенка после прорыва трубы
«Днем отсыпался, а ночью шел на свет фонарей»: Почему Колю нашли в 700 метрах от штаба поисков
Мама Коли, найденного спустя двое суток в тайге: Больше никогда не поедем в лес!
«Без вашей поддержки мы бы не справились»: Отец омича Коли Бархатова поблагодарил всех, кто участвовал в поисках
Девяносто омских студентов работают летом в составе энергоотрядов