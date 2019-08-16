Омскстат: зарплата жителей региона превысила 37 тысяч

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-16T14:30:36+03:00

По подсчетам, омичи получают больше 37 тысяч в месяц. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правда, речь, как обычно, идет о среднем заработке

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Омскстат снова опубликовал информацию, которая обычно вызывает недоумение у жителей региона. По подсчетам ведомства, зарплата омичей превысила 37 тысяч рублей в месяц. Впрочем, в очередной раз подчеркивают: это средняя цифра, когда складывается зарплата руководителя и уборщицы.

Итак, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Омской области в июле составила 37 084,8 рубля. Это на 7% выше прошлогоднего показателя за за этот же месяц. Средняя же зарплата за полугодие составила 34 235,9 тысячи рублей в месяц.

Наиболее приближенной к реальности считается медианная зарплата, которая в нашем регионе равна 27 379 рублям.

ИСТОЧНИК KP.RU