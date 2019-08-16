Омскстат: зарплата жителей региона превысила 37 тысяч
Омскстат снова опубликовал информацию, которая обычно вызывает недоумение у жителей региона. По подсчетам ведомства, зарплата омичей превысила 37 тысяч рублей в месяц. Впрочем, в очередной раз подчеркивают: это средняя цифра, когда складывается зарплата руководителя и уборщицы.
Итак, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Омской области в июле составила 37 084,8 рубля. Это на 7% выше прошлогоднего показателя за за этот же месяц. Средняя же зарплата за полугодие составила 34 235,9 тысячи рублей в месяц.
Наиболее приближенной к реальности считается медианная зарплата, которая в нашем регионе равна 27 379 рублям.
ИСТОЧНИК KP.RU