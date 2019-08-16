В Омске кларнетистка музыкального театра зарезала любовника-сантехника

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-16T14:20:54+03:00

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28-летняя кларнетистка Омского музыкального театра длительное время встречалась с сантехником этого же культурного учреждения. 53-летний мужчина был женат, кроме того, периодически поднимал руку на молодую любовницу. Последней каплей, вероятно, стало то, что кавалер отказался развестись и жениться на артистке. Та отомстила.

– Точная причина, из-за чего произошел конфликт, сейчас устанавливается, – рассказал руководитель следственного отдела СКР по Омской области Александр Кравченко. – Вероятно, его началом мог послужить отказ жениться. В ходе ссоры, происшедшей когда мужчина пришел к ней домой, женщина схватила нож и ударила им в грудь сожителя. От полученной травмы он скончался на месте.

По факту убийство возбуждено уголовное дело. Если вину девушки-музыканта докажут, то ближайшие годы ей придется выступать в духовом оркестре исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU