СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-16T13:07:45+03:00

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Под Омском прошел сильный град. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. По словам жителей, во время вчерашнего сильного дождя в поселке Ачаир прошел град. Явление продолжалось несколько минут. Льдинки, судя по выложенному фото, достигали размера крупной вишни. Многие омичи стали спрашивать про урожай. Однако местные жители Ачаира сообщили, что он не пострадал.

Добавим, что 15 августа на Омск обрушился сильный дождь, который не прекращался несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU