2019-08-16T10:24:26+03:00
Происшествия

«Истыкал ложкой до полусмерти и прыгал на голове»: Сибиряк - о драке пассажиров в поезде Новый Уренгой - Омск

Видео последствий конфликта появилось в соцсетях
Станислав МУХИН
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Больничной койкой закончилась поездка в поезде Новый Уренгой - Омск для одного из вахтовиков. Группа мужчин возвращалась с работы домой. Как водится, окончание вахты и получку решили отметить. Алкоголь, игра в карты и обычное русское "Ты меня уважаешь?" до добра не довели. Что именно не поделили вахтовики, теперь будут разбираться в полиции. Посиделки в плацкарте закончились конфликтом и сильной дракой.

- Убивали друг друга пассажиры в алкогольном опьянения, на станции Ханымей сотрудники полиции отказались забрать зачинщика, который истыкал ложкой до полусмерти человека и пытался выколоть ему глаза. Прыгал на голове, а в поезде дети. Все были в шоке, - написал в соцсетях очевидец драки и выложил несколько видео с последствиями конфликта.

На кадрах видно, что весь вагон залит кровью.

В поезде Новый Уренгой - Омск сильно избили пассажира во время драки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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