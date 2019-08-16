«Истыкал ложкой до полусмерти и прыгал на голове»: Сибиряк - о драке пассажиров в поезде Новый Уренгой - Омск

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-16T10:24:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Больничной койкой закончилась поездка в поезде Новый Уренгой - Омск для одного из вахтовиков. Группа мужчин возвращалась с работы домой. Как водится, окончание вахты и получку решили отметить. Алкоголь, игра в карты и обычное русское "Ты меня уважаешь?" до добра не довели. Что именно не поделили вахтовики, теперь будут разбираться в полиции. Посиделки в плацкарте закончились конфликтом и сильной дракой.

- Убивали друг друга пассажиры в алкогольном опьянения, на станции Ханымей сотрудники полиции отказались забрать зачинщика, который истыкал ложкой до полусмерти человека и пытался выколоть ему глаза. Прыгал на голове, а в поезде дети. Все были в шоке, - написал в соцсетях очевидец драки и выложил несколько видео с последствиями конфликта.

На кадрах видно, что весь вагон залит кровью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/726297" frameborder="0"></iframe> В поезде Новый Уренгой - Омск сильно избили пассажира во время драки.

ИСТОЧНИК KP.RU