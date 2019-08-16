В Омске завели уголовное дело из-за ожогов ребенка после прорыва трубы

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-16T09:13:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске завели уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Отвечать по нему будет, скорее всего, кто-то из энергетиков. Еще 26 июля около одного из домов по улице Завертяева произошел прорыв трубы с горячей водой. Тепловая организация, как считают следователи, несвоевременно ликвидировала последствия коммунальной аварии. Несколько дней тепловая организация не устраняла прорыв. В итоге в кипяток провалился ребенок.

- Из-за того, что ответственные за безопасную эксплуатацию тепловой сети лица вовремя не устранили последствия, около 22 часов 28 июля 2019 года проходивший мимо 10-летний мальчик провалился в размытую почву с горячей водой и получил множественные ожоги тела.

Ребенок находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение, - уточнили подробности в Следственном комитете по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU