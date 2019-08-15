«Замерз он, мокрый весь»: Волонтеры - о найденном 3-летнем Коле
Появилось видео с моментом, когда в тайге Большеречья нашли 3-летнего Колю. Он потерялся в лесу двое суток назад. Обессиленный ребенок сидел в траве и тихонько плакал. У малыша крайняя степень обезвоживания.
- Замерз? - спрашивает один из поисковиков.
- Конечно, замерз. Он весь мокрый, - отвечает мужчина, держащий на руках уставшего малыша.
Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей в реанимации. Малыш постоянно просит пить. Мальчика, который провел в непроходимых лесах двое суток, сильно покусали. В ближайшее время с ним будут работать психологи. Пока ребенок не может рассказать, как он потерялся, и что делал все эти 48 часов.
Найденный Коля Бархатов (15.08.2019).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Поиски 3-летнего Коли Бархатова, пропавшего в лесах Большеречья»