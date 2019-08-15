2019-08-15T13:41:31+03:00
Общество

Появилось видео, как спасенного омского малыша Колю Бархатова передают в руки родителям

Малыш двое суток блуждал по тайге [фото, видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного СУСКФото: пресс-служба областного СУСК
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Благополучно завершилась история поисков 3-летнего жителя Омской области Коли Бархатова. Малыш поехал с родственниками собирать ягоды и заблудился в лесу между селами Новологиново и Почекуево Большереченского района.

Двое суток мальчика искали 700 человек, в том числе приехали профессиональные поисковики из Москвы, Новосибирска и Красноярска. Люди прошли десятки километров, сменяя друг друга прочесывали местность буквально по сантиметру. А нашли Колю... в 700 метрах от места, где был разбит главный штаб.

Малыш стоял посреди болота в высокой траве и плакал. Первое, что он попросил, когда к нему подошли люди - пить. Коля был сильно обезвожен и искусан комарами, но главное - он сумел сделать то, с чем справились бы далеко не все взрослые - выжил в тайге.

Полицейские, также участвовавшие в поисках, опубликовали видео первых минут после спасения, как Колю передают полуживым от пережитого стресса папе и маме. Мальчика увезли в больницу, а его спасители поехали отсыпаться после двух бессонных ночей.

Спасенного Колю передают родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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