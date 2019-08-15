Соседи рассказали о омской семье, в которой пропал 3-летний Коля Бархатов

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-15T11:11:58+03:00

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«Комсомолка» пообщалась с соседями семьи 3-летнего Коли Бархатова. Напомним, 13 августа, он вместе с папой, бабушкой, родным и двоюродным братьями поехали за ягодами в лес. Местность там заболоченная и труднопроходимая. Малыш вскоре устал и попросился обратно в машину. Его отвела бабушка, а, когда ребенок заснул, оставила его в салоне и снова ушла в лес. Собрав ягоды родственники вернулись уже к пустой машине. С тех пор прошло уже почти двое суток, мальчика ищут более 700 человек, но пока нет ни одной зацепки, где он может находиться.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту исчезновения Коли Бархатова. Накануне его отца и бабушку проверили на полиграфе. Детектор подтвердил, что они рассказывают правду о том, как потеряли ребенка.

Тем временем мы нашли соседей, которые хорошо знают эту семью.

– Мы с их стариками давно знакомы, они хорошие люди, – рассказывает наша собеседница. – Дедушка Степана (Степан Бархатов – это Отец Коли. – Прим. авт.) живет в Почекуево чуть ли не с рождения. Он уважаемый человек, работал главным бухгалтером в сельской администрации, сейчас на пенсии. Мама Степана всю жизнь проработала в школе. В общем, старики у них положительные. А молодежь сначала в Новологиново переехали, потом, видимо, купили квартиру в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU