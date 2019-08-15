После гибели 3-летней девочки в Омске Следком возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-15T10:41:34+03:00

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Трагедия случилась накануне, 14 августа, в частном секторе Старого Кировска. Вечером мама оставила свою 3-летнюю дочь под присмотром бабушки, а сама ненадолго ушла. Когда вернулась, выяснилось, что ребенок пропал. Родственницу безуспешно проискали девочку сами, потом обратились за помощью в полицию.

Стражи порядка и добровольцы начали прочесывать окрестности и через несколько часов нашли труп девочки. Она утонула в выгребной яме уличного туалета в 300 метрах от дома.

После смерти ребенка региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

– По версии следствия, девочка вылезла в отверстие под воротами, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – В распоряжении следствия имеются документальные свидетельства того, что ребенок переместился к месту своей гибели самостоятельно. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU