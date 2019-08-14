2019-08-14T17:22:10+03:00
Общество

В Омске пропал еще один 3-летний ребенок

Даша Циммер потерялась в Старом Кировске
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Сегодня, 14 августа в Омске пропала 3-летняя Даша Циммер. По предварительным данным, девочка ушла со двора частного дома на ул. 12 Декабря примерно в 16 часов. Ее исчезновение обнаружила мама. Сначала малышку искали самостоятельно, около 17.00 родные обратились в полицию.

Сейчас стражи порядка проверяют близлежащие дворы, ищут возможных очевидцев происшедшего.

Приметы Даши: волосы светлые, собраны в хвост, глаза голубые, на правой руке шрам длиной 1 см.

Была одета в светлую футболку, сиреневые шорты и розовые тапочки.

Если вы располагаете любой информацией о Даше, позвоните в полицию по тел.: 79-20-72, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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