2019-08-14T16:21:43+03:00
Общество

При поисках 3-летнего омича Коли Бархатова включают запись голоса его мамы

Сама женщина сейчас находится в городе с младшим ребенком [видео]
Анна МИКУЛА
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В Омской области продолжаются поиски 3-летнего Коли Бархатова. На данный момент мальчика, заблудившегося с лесу в районе села Новологиново Большереченского района, ищут уже более 700 человек. Но волонтеры по-прежнему нужны - на смену тем, кто работал сегодня весь день. Если малыша не найдут, поиски продолжат и ночью. А завтра из Москвы привезут дополнительную технику. Профессиональные поисковики из столицы со специальным оборудованием уже на месте.

Колю ищут с помощью тепловизоров, в работе задействованы два вертолета и три легкомоторных самолета, а также болотоход. Кроме того, берется в расчет, что мальчик может быть сильно напуган и просто боится выйти к чужим людям. Чтобы его успокоить по громкой связи включают запись голоса его мамы. Сама женщина сейчас находится в Омске с младшим ребенком.

Тем временем региональный Следственный комитет в связи с исчезновением ребенка возбудил уголовное дело.

В Следственном комитете рассказали подробности поисков 3-летнего Коли Бархатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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