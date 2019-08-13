В ночь на пятницу перекроют ж/д-переезд
На этом участке будут менять рельсы
Ночью 16 августа на закрытом участке будут менять рельсы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Омичей предупреждают о временном перекрытии железнодорожного переезда по улице 1-й Учхозной. Нельзя будет проехать на участке протяженностью 30 метров – от пересечения с улицей 1-й Заречной в сторону улицы 10 лет Октября. Ограничения будут введены 16 августа с 01.00 до 04.00.
В департаменте общественной безопасности администрации Омска сообщили, что эти меры предпринимаются на основании обращения РЖД, которое сообщило, что на указанном выше участке ночью будут менять рельсы.
Водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты с возможным маршрутом объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU