2019-08-13T14:00:49+03:00
Общество

В ночь на пятницу перекроют ж/д-переезд

На этом участке будут менять рельсы
Анна МИКУЛА
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Ночью 16 августа на закрытом участке будут менять рельсы.Ночью 16 августа на закрытом участке будут менять рельсы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Омичей предупреждают о временном перекрытии железнодорожного переезда по улице 1-й Учхозной. Нельзя будет проехать на участке протяженностью 30 метров – от пересечения с улицей 1-й Заречной в сторону улицы 10 лет Октября. Ограничения будут введены 16 августа с 01.00 до 04.00.

В департаменте общественной безопасности администрации Омска сообщили, что эти меры предпринимаются на основании обращения РЖД, которое сообщило, что на указанном выше участке ночью будут менять рельсы.

Водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты с возможным маршрутом объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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